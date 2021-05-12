Комик Смирняга раскрыл причины ухода из Comedy Club

Комик Алексей Смирнов также известный, как Смирняга, ушёл из Comedy Club из-за конфликта в коллективе. Об этом он рассказал в беседе на ютуб-канале "Макарена".

По его словам, чаще всего конфликты происходили с Ильёй Соболевым — в основном из-за человеческого фактора, а не из-за сольной карьеры. Это стало причиной проблем в творческой работе трио "Иванов, Смирнов, Соболев".

"Мы начали с ним ругаться, стычки были. И по творчеству, и вообще в целом", — сказал Смирнов.

Впоследствии качество номеров стало серьёзно ухудшаться. Не спас ситуацию и третий участник группы — Антон Иванов. Он занял нейтральную позицию, но проблемы сами собой не решились.

А ранее комик и шоумен Гарик Харламов высмеял своих полных коллег, показав их лучшую версию без лишнего веса.

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