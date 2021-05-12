Комик Смирняга раскрыл причины ухода из Comedy Club
Творческое трио юмористов "Иванов, Смирнов, Соболев" зашло в тупик из-за непреодолимых разногласий.
Комик Алексей Смирнов также известный, как Смирняга, ушёл из Comedy Club из-за конфликта в коллективе. Об этом он рассказал в беседе на ютуб-канале "Макарена".
По его словам, чаще всего конфликты происходили с Ильёй Соболевым — в основном из-за человеческого фактора, а не из-за сольной карьеры. Это стало причиной проблем в творческой работе трио "Иванов, Смирнов, Соболев".
"Мы начали с ним ругаться, стычки были. И по творчеству, и вообще в целом", — сказал Смирнов.
Впоследствии качество номеров стало серьёзно ухудшаться. Не спас ситуацию и третий участник группы — Антон Иванов. Он занял нейтральную позицию, но проблемы сами собой не решились.
"Пусть идут в полицию разбираться": Гавр из Comedy Club рассказал о драке на Кутузовском с участием его водителя
А ранее комик и шоумен Гарик Харламов высмеял своих полных коллег, показав их лучшую версию без лишнего веса.
Выбор редакции
Почему тунеядец Федя из фильма "Операция Ы" всю жизнь избегал женщин
"Пусть идут в полицию разбираться": Гавр из Comedy Club рассказал о драке на Кутузовском с участием его водителя
Рэпер Дрейк стал лучшим музыкантом десятилетия
К Посольству РФ в Киеве принесли цветы и игрушки после трагедии в Казани
Отпустили через два часа: Лайф узнал о судьбе второго задержанного в день стрельбы в гимназии в Казани
Комментариев: 0