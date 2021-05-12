Пользователи по всему миру жалуются на сбои в TikTok
В основном с неполадками столкнулись жители США, а также Канады и Великобритании.
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Пользователи из ряда стран сообщили о проблемах с качеством работы социальной сети TikTok. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который занимается мониторингом сетевого статуса многих популярных интернет-ресурсов.
В основном неполадки заметили пользователи из США. Сбой зафиксирован также в Канаде, Великобритании, Германии и других странах.
Основной причиной массовых возмущений является невозможность загрузить и просмотреть видеозаписи. Также сообщается о некоторых проблемах с входом в TikTok и загрузкой приложения.
Ранее похожий масштабный сбой в работе социальной сети произошёл 4 мая. Самые серьёзные неполадки наблюдались в США, Великобритании, Германии и Франции.
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