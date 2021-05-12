Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в TikTok

В основном с неполадками столкнулись жители США, а также Канады и Великобритании.

12 мая 2021, 17:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пользователи из ряда стран сообщили о проблемах с качеством работы социальной сети TikTok. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который занимается мониторингом сетевого статуса многих популярных интернет-ресурсов.

В основном неполадки заметили пользователи из США. Сбой зафиксирован также в Канаде, Великобритании, Германии и других странах.

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Apple

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Apple

Основной причиной массовых возмущений является невозможность загрузить и просмотреть видеозаписи. Также сообщается о некоторых проблемах с входом в TikTok и загрузкой приложения.

Ранее похожий масштабный сбой в работе социальной сети произошёл 4 мая. Самые серьёзные неполадки наблюдались в США, Великобритании, Германии и Франции.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1