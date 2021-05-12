В Калининграде 3-летний малыш выбрался из квартиры, где при загадочных обстоятельствах умерли его родители

В одной из квартир Калининграда нашли тела семейной пары — 27-летнего мужчины и его 23-летней жены, чья смерть наступила при загадочных обстоятельствах. При этом их трёхлетнему ребёнку удалось выжить. Об этом сообщает СУ СКР по региону на своём сайте.

"Семейная пара перестала выходить на связь с вечера 7 мая. Их трёхлетний ребёнок 10 мая смог самостоятельно открыть дверь квартиры и выйти на лестничную площадку, где его обнаружили жильцы дома. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено", — говорится в сообщении.

Осиротевший ребёнок в данный момент находится в отделении сестринского ухода в лечебном учреждении под круглосуточным наблюдением врачей. Мальчик абсолютно здоров, сейчас решается вопрос о передаче ребёнка под опеку бабушке.

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