В Подмосковье вырванное ветром дерево насмерть придавило пенсионерку на велосипеде
Вечером 12 мая в столицу и область пришла непогода — дождь и сильный шквалистый ветер. МЧС распространило предупреждение о непогоде.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Из-за сильных порывов ветра в городе Луховицы Московской области рухнуло дерево. В момент падения мимо на велосипеде проезжала пенсионерка. Её придавило насмерть.
"По имеющейся информации, сегодня в городском округе Луховицы в результате падения дерева погибла пожилая женщина", — заявила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.
Ранее Лайф писал о мощном урагане с проливным дождём, который обрушился на китайский город Ухань. Огромной силы воздушные потоки поднимали в воздух листья и мусор, а люди буквально валились с ног. Также из-за проливного дождя в городе затопило дороги и даже здания.
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