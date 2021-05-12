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В Подмосковье вырванное ветром дерево насмерть придавило пенсионерку на велосипеде

Вечером 12 мая в столицу и область пришла непогода — дождь и сильный шквалистый ветер. МЧС распространило предупреждение о непогоде.

12 мая 2021, 17:34
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Из-за сильных порывов ветра в городе Луховицы Московской области рухнуло дерево. В момент падения мимо на велосипеде проезжала пенсионерка. Её придавило насмерть.

"По имеющейся информации, сегодня в городском округе Луховицы в результате падения дерева погибла пожилая женщина", — заявила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

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Ранее Лайф писал о мощном урагане с проливным дождём, который обрушился на китайский город Ухань. Огромной силы воздушные потоки поднимали в воздух листья и мусор, а люди буквально валились с ног. Также из-за проливного дождя в городе затопило дороги и даже здания.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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