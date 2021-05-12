В Подмосковье вырванное ветром дерево насмерть придавило пенсионерку на велосипеде

Из-за сильных порывов ветра в городе Луховицы Московской области рухнуло дерево. В момент падения мимо на велосипеде проезжала пенсионерка. Её придавило насмерть.

"По имеющейся информации, сегодня в городском округе Луховицы в результате падения дерева погибла пожилая женщина", — заявила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Даже самолёт не устоял: чудовищный ураган унёс жизни 11 человек в Китае

Ранее Лайф писал о мощном урагане с проливным дождём, который обрушился на китайский город Ухань. Огромной силы воздушные потоки поднимали в воздух листья и мусор, а люди буквально валились с ног. Также из-за проливного дождя в городе затопило дороги и даже здания.