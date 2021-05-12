В США создали нейропротез, трансформирующий мысли в печатный текст

Американские учёные разработали и успешно протестировали интерфейс "мозг-компьютер", который способен преобразовывать человеческие мысли в печатный текст с высокой скоростью. Об этом сообщили в пресс-службе Стэнфордского университета.

Нейрофизиологам удалось подключить интерфейс к мозгу 63-летнего парализованного мужчины. Скорость преобразования — 90 символов в минуту. Добровольцу удалось быстро освоить новую технологию и писать целые предложения с минимумом ошибок.

В прошлых разработках удавалось достигать чуть менее 40 символов за этот же промежуток времени. Таким образом, нейрофизиологи смогли приравнять работу нового интерфейса к средней скорости печати на смартфоне.

"Наша система достигла рекордной скорости работы за счёт того, что мы напрямую считываем буквы, которые пациент рисует в уме. Как оказалось, каждый подобный символ ассоциируется с уникальным рисунком активности мозга, что позволяет компьютеру быстро распознавать мысли, при этом почти не совершать ошибок при печати текста", — рассказал научный сотрудник Стэнфордского университета Френсис Уиллетт.

Нейрочип имплантируется в часть коры головного мозга, которая отвечает за реализацию "тонких" действий, включая перемещения руки при написании текста. Пациент должен представить, что пишет на чистой бумаге нужный символ, а затем определённые сигналы считываются алгоритмами и преобразовываются в печатный текст (включая целые предложения) посредством нейросетей.

Учёные ранее создали множество различных киберпротезов и органов чувств, которые при помощи специальных нейроинтерфейсов подключаются к головному или спинному мозгу человека и животных. Ключевой целью исследователей является создание более удобных форм коммуникации между людьми.

Нейрофизиологи планируют протестировать интерфейс на людях, которые из-за недуга потеряли навык речи. Они надеются вернуть способность общаться тем, кто уже давно забыл, каково это.

А ранее два учёных из новосибирского Академгородка изобрели водку, которая не вызывает похмелья. Исследовательский "прорыв" был достигнут случайно: изначально изобретатели трудились над лекарством для больных диабетом на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени.

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