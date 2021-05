Рэпер Дрейк стал лучшим музыкантом десятилетия

Певец и продюсер отметился абсолютно рекордными показателями: у него 27 наград от Billboard Music Awards, в то время как у его основного конкурента — рэпера Канье Уэста — всего лишь пять. К тому же он единственный сольный артист, в сумме удерживавший первое место рейтинга журнала более 50 недель, а его записи занимали высшие строчки в чартах, начиная с альбома Thank Me Later.