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Рэпер Дрейк стал лучшим музыкантом десятилетия

Он также является единственным сольным артистом, который удерживал первое место рейтинга более 50 недель.

12 мая 2021, 17:51
<p>Фото © Jeff Kravitz / FilmMagic for dcp</p>

Фото © Jeff Kravitz / FilmMagic for dcp

Рэпер Дрейк официально признан лучшим артистом десятилетия по версии журнала Billboard. Об этом издание сообщило на своём сайте.

Певец и продюсер отметился абсолютно рекордными показателями: у него 27 наград от Billboard Music Awards, в то время как у его основного конкурента — рэпера Канье Уэста — всего лишь пять. К тому же он единственный сольный артист, в сумме удерживавший первое место рейтинга журнала более 50 недель, а его записи занимали высшие строчки в чартах, начиная с альбома Thank Me Later.

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Являющийся ныне самым успешным исполнителем хип-хопа за всю историю существования жанра, Дрейк, как и любой уважающий себя рэпер, начинал карьеру с выпуска микстейпов. Его полное имя — Обри Дрейк Грэм, он родился 24 октября 1986 года в Торонто в семье афроамериканца Денниса Грейама и еврейки Сандры Шер. Первый полноценный альбом тогда ещё юного дарования Thank Me Later вышел летом 2010 года и окончательно подтвердил факт рождения новой звезды. Больше о Дрейке читайте на uznayvse.ru.

Ранее Билли Айлиш выиграла главную премию "Грэмми", а Бейонсе побила рекорд по числу наград. Лучшим альбомом года стал Folklore Тейлор Свифт.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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