Учёные предупредили о проблемах с эрекцией у переболевших ковидом

Американские учёные выяснили, что коронавирус способен долгое время сохраняться в тканях мужских половых органов и в итоге привести к эректильной дисфункции. Исследованиями в этой области занималась целая группа специалистов, и соответствующие выводы они изложили в статье, опубликованной в журнале World Journal of Men's Health.

Учёные отмечают, что одним из последствий коронавируса является дисфункция эндотелия. Так по-научному называется пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность сосудов и сердечных полостей. Ковид способен нарушить его работу, в результате чего различные органы, включая половые, перестают нормально снабжаться кровью.

Свои теоретические выводы специалисты подтвердили и на практике. Так, они выяснили, что после болезни у некоторых мужчин появились проблемы с потенцией, хотя ранее они не жаловались на это. Исследователи собрали образцы тканей соответствующих частей тела у переболевших ковидом и у тех, кто с вирусом не сталкивался. Дисфункция эндотелия обнаружилась у бывших пациентов, а вот у мужчин из контрольной (не болевшей) группы подобные симптомы не проявились.

А ещё Лайф писал, что переболевший коронавирусом человек может столкнуться с проблемами в интимной жизни, причём негативно на неё может повлиять даже лёгкая форма ковида. Впрочем, паниковать пока рано. Как утверждает врач-сексолог Евгений Кульгавчук, воздействие ковида на репродуктивную функцию изучено не до конца. Известно лишь, что он способен повлиять на выработку тестостерона, а также на сперматогенез.

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