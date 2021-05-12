Учёные предупредили о проблемах с эрекцией у переболевших ковидом
Это связано с воздействием вируса на сосуды и снабжение кровью различных органов.
Фото © Shutterstock
Американские учёные выяснили, что коронавирус способен долгое время сохраняться в тканях мужских половых органов и в итоге привести к эректильной дисфункции. Исследованиями в этой области занималась целая группа специалистов, и соответствующие выводы они изложили в статье, опубликованной в журнале World Journal of Men's Health.
Учёные отмечают, что одним из последствий коронавируса является дисфункция эндотелия. Так по-научному называется пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность сосудов и сердечных полостей. Ковид способен нарушить его работу, в результате чего различные органы, включая половые, перестают нормально снабжаться кровью.
Свои теоретические выводы специалисты подтвердили и на практике. Так, они выяснили, что после болезни у некоторых мужчин появились проблемы с потенцией, хотя ранее они не жаловались на это. Исследователи собрали образцы тканей соответствующих частей тела у переболевших ковидом и у тех, кто с вирусом не сталкивался. Дисфункция эндотелия обнаружилась у бывших пациентов, а вот у мужчин из контрольной (не болевшей) группы подобные симптомы не проявились.
А ещё Лайф писал, что переболевший коронавирусом человек может столкнуться с проблемами в интимной жизни, причём негативно на неё может повлиять даже лёгкая форма ковида. Впрочем, паниковать пока рано. Как утверждает врач-сексолог Евгений Кульгавчук, воздействие ковида на репродуктивную функцию изучено не до конца. Известно лишь, что он способен повлиять на выработку тестостерона, а также на сперматогенез.
Еда с сюрпризом: продукты для повышения сексуального влечения, которые можно купить в "Пятёрочке" и "Ашане"
Выбор редакции
"Вы о чём?" Голикова оценила возможность локдауна в России
Мишустин заявил о создании в России "мощного санитарного щита"
Генсек ООН призвал ВОЗ признать "Спутник V"
Умер бывший солист Большого театра Владимир Редькин
Умерла известная секс-блогерша и фемактивистка Татьяна Никонова
Комментариев: 0