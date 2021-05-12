В России начнут выпускать вакцину от коронавируса AstraZeneca на экспорт
Препарат будет производиться по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca под названием "Р-Кови".
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Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" начнёт выпускать антиковидную вакцину AstraZeneca на экспорт. Первую партию препарата произведут в РФ уже в июне, рассказал РБК гендиректор организации Василий Игнатьев.
Компания планирует ежемесячно производить несколько сотен тысяч доз зарубежной вакцины. "Р-Фарм" будет заниматься экспортом препарата совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). По словам Игнатьева, наибольший интерес к AstraZeneca сейчас проявляют страны Персидского залива. Препарат будет производиться по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca под названием "Р-Кови".
Вакцина AstraZeneca — двухкомпонентный препарат англо-шведского производства. Всемирная организация здравоохранения одобрила её применение в феврале 2021 года. В ряде стран Европы вакцинация этим препаратом была приостановлена после случаев тромбоза у привившихся, некоторые из которых умерли.
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