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В России начнут выпускать вакцину от коронавируса AstraZeneca на экспорт

Препарат будет производиться по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca под названием "Р-Кови".

12 мая 2021, 20:04
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" начнёт выпускать антиковидную вакцину AstraZeneca на экспорт. Первую партию препарата произведут в РФ уже в июне, рассказал РБК гендиректор организации Василий Игнатьев.

Компания планирует ежемесячно производить несколько сотен тысяч доз зарубежной вакцины. "Р-Фарм" будет заниматься экспортом препарата совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). По словам Игнатьева, наибольший интерес к AstraZeneca сейчас проявляют страны Персидского залива. Препарат будет производиться по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca под названием "Р-Кови".

Бразилия прекратила вакцинацию беременных AstraZeneca из-за смерти женщины после прививки

Бразилия прекратила вакцинацию беременных AstraZeneca из-за смерти женщины после прививки

Вакцина AstraZeneca — двухкомпонентный препарат англо-шведского производства. Всемирная организация здравоохранения одобрила её применение в феврале 2021 года. В ряде стран Европы вакцинация этим препаратом была приостановлена после случаев тромбоза у привившихся, некоторые из которых умерли.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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