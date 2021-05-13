Бойца ММА Сосновского приговорили к 8,5 года за похищение бизнесмена

Суд вынес приговор бойцу ММА Дмитрию Сосновскому, который полтора года назад вместе с сообщниками похитил человека и угрожал ему убийством. Согласно постановлению суда, спортсмен проведёт 8,5 года в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Вместе с ним в тюрьму также отправляются и его подельники.

"Суд приговорил [Руслана] Маматкулова к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, [Дмитрия] Сосновского и [Алексея] Гладкова — к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", — рассказали в ведомстве.

Ещё двое фигурантов уголовного дела — Андрей Козлов и Ильдар Салахотдинов — получили более мягкие наказания. Они проведут четыре года в колонии общего режима.

Напомним, 22 октября 2019 года Дмитрий Сосновский вместе с участниками солнцевской ОПГ в интересах своей подруги похитил предпринимателя из Москвы. Они отвезли его в офис и под угрозой расправы требовали отказаться от имущественных претензий и простить долг. Мужчине удалось освободиться, после чего он сбежал и обратился в полицию.

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