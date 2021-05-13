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Израильская армия рассматривает планы наземной операции в секторе Газа

Сейчас военные наносят точечные удары по гражданским объектам, которые используются движением ХАМАС.

13 мая 2021, 07:55
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Hussein Malla</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Hussein Malla

Израильские военные представят Генштабу разные сценарии наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По словам представителя пресс-службы Армии обороны Израиля Хидая Зильбермана, с разработанными планами будет ознакомлено политическое руководство страны. В настоящее время к границам сектора переброшены дополнительные силы: пехота, десант и бронетанковая группа.

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По мнению израильского командования, ХАМАС активно использует гражданские здания для своих нужд. Сейчас по ним наносят точечные удары. Отмечается, что военные заранее предупреждают население о предстоящих атаках.

Напомним, что эскалация конфликта началась 10 мая, Израиль и Палестина в течение нескольких дней обмениваются ракетными ударами. Жертвами израильских ударов по сектору Газа с 10 мая стали 67 палестинцев, ещё 388 получили ранения. С израильской стороны в результате ракетных ударов ХАМАС погибло не менее шести человек.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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