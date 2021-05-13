Переводы денег из России признаны Всемирным банком самыми выгодными
Также аналитики обратили внимание на значительное сокращение объёма переводов из страны в 2020 году.
Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь
Всемирный банк оценил денежные переводы из России за рубеж и признал их самыми выгодными в мире. Иными словами, в общемировом разрезе они получаются наименее дорогостоящими. Стоимость трансфера в 2020 году снизилась с 2,1% до 1%.
По данным аналитиков, это наименьшее значение не только для Европы и Центральной Азии (6,4% в среднем), но и для мира в целом. Самыми дешёвыми названы транзакции из России в Грузию, пишет РБК.
При этом объём переводов из страны в долларовом эквиваленте в 2020 году значительно сократился. Поводом для этого стали снижение курса рубля, низкие цены на нефть и пандемия. Эта тенденция свойственна для всего европейского и центральноазиатского региона, где объём переводов упал на 9,7%, до 56 миллиардов долларов.
Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России. Речь идёт о двусторонней задолженности развивающихся стран мира перед другими государствами. Эксперты тогда предположили, что ВВП страны начнёт расти быстрее, если в РФ не будет третьей волны коронавируса.
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