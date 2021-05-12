"Слышишь, как разрывается ракета над головой": Россиянки рассказали о жизни под бомбёжками в Израиле

Россиянки рассказали об обстановке в Израиле. Видео © LIFE

Из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной мирные жители уже несколько дней вынуждены жить в состоянии паники и ужаса. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами, а люди проводят всё больше времени в бомбоубежищах. Россиянки, проживающие на территории Израиля, рассказали Лайфу об обстановке в стране и поделились видео с места событий.

Дарью с сыном бомбёжка застигла в автомобиле. Женщина и ребёнок вынуждены были покинуть машину и укрываться от обстрелов лёжа на земле. Чтобы продолжить дальнейший путь, Дарье пришлось посадить малыша рядом с собой в кресло водителя.

"Надо же выбегать из машины, укладываться на землю, поэтому я его уже и не сажаю в детское кресло", — говорит женщина.

Матери приходится объяснять малышу, зачем они ложатся на землю, а затем и что такое бомбоубежище. Другая собеседница Лайфа — блогер Ева — рассказала, что ракетные удары её застали на балконе. Девушке казалось, что снаряды летят прямо на неё. Такой обмен ракетными ударами за время её жизни в стране произошёл впервые, говорит она. Ева уверена, что в конфликте нет правых и виноватых, мирные жители просто стали "жертвами политических игр". Как рассказала Ева, в стране закрыли школы и детские сады. Остальная жизнь "идёт своим чередом", граждане продолжают ходить на работу.

Ещё одна девушка из России, которая несколько лет назад приехала на работу в Израиль, рассказала о том, что ей приходится трудиться в офисе во время военных действий. Несмотря на обстрелы, работает она в штатном режиме. В офисном здании есть бункер, куда ей с коллегами приходится спускаться во время бомбёжки.

"У нас есть 40 секунд, чтобы спрятаться и спасти себя. Ты слышишь, как разрывается ракета над твоей головой. Это настолько страшно. Ты слышишь, как ракета рассекает воздух. И этот звук ужасает", — рассказала Лиза.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, а израильские военные в ответ разбомбили объекты движения ХАМАС.

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