Крупнейший оператор трубопроводов США возобновил работу после кибератаки
Из-за атаки Минтранс страны ранее ввёл режим региональной чрезвычайной ситуации в нескольких штатах.
Фото © Getty Images / Sean Gallup
Крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline возобновил работу после недавней кибератаки. Об этом сообщила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.
"Мы только что поговорили по телефону с главой Colonial Pipeline. Они возобновляют работу трубопровода сегодня приблизительно в 17:00 [01:00 13 мая мск]", — написала Грэнхолм в "Твиттере".
Ранее сообщалось, что из-за кибератаки на компанию появился риск перебоев в поставках топлива на Восточное побережье США. Colonial Pipeline занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов в этот регион. Уже сообщается о возможной причастности России к случившемуся, однако пока это данные СМИ, официальных заявлений не было.
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