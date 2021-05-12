Крупнейший оператор трубопроводов США возобновил работу после кибератаки

"Мы только что поговорили по телефону с главой Colonial Pipeline. Они возобновляют работу трубопровода сегодня приблизительно в 17:00 [01:00 13 мая мск] ", — написала Грэнхолм в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что из-за кибератаки на компанию появился риск перебоев в поставках топлива на Восточное побережье США. Colonial Pipeline занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов в этот регион. Уже сообщается о возможной причастности России к случившемуся, однако пока это данные СМИ, официальных заявлений не было.