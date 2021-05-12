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Крупнейший оператор трубопроводов США возобновил работу после кибератаки

Из-за атаки Минтранс страны ранее ввёл режим региональной чрезвычайной ситуации в нескольких штатах.

12 мая 2021, 22:13
<p>Фото © Getty Images /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Sean Gallup</p>

Фото © Getty Images / Sean Gallup

Крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline возобновил работу после недавней кибератаки. Об этом сообщила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.

"Мы только что поговорили по телефону с главой Colonial Pipeline. Они возобновляют работу трубопровода сегодня приблизительно в 17:00 [01:00 13 мая мск]", — написала Грэнхолм в "Твиттере".

Режим региональной ЧС введён в США после кибератаки на топливную компанию

Режим региональной ЧС введён в США после кибератаки на топливную компанию

Ранее сообщалось, что из-за кибератаки на компанию появился риск перебоев в поставках топлива на Восточное побережье США. Colonial Pipeline занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов в этот регион. Уже сообщается о возможной причастности России к случившемуся, однако пока это данные СМИ, официальных заявлений не было.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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