В горах Абхазии ищут группу из шести российских туристов

На горе в верховьях реки Гумисты в Абхазии ищут группу российских туристов, которые запросили помощи у спасателей. Сотрудники МЧС республики отправились на облёт указанной путешественниками территории, но пока поиск не даёт результатов.

Сообщение от туристов поступило 12 мая в 11:20. Группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Они сообщили, что пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из их товарищей этого сделать не может, ему нужна помощь.

"Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился встречать спускающуюся группу, это должно произойти в районе СухумГЭС. Затем будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста", — говорится на сайте МЧС Абхазии.

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