Президент Узбекистана помиловал 100 осуждённых в честь Ураза-байрама

Накануне второго по значимости для мусульман праздника — Ураза-байрам (Рамазан-хайит) — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании ста осуждённых, вставших на путь исправления. Среди них — 12 граждан иностранных государств, четверо мужчин старше 60 лет, шесть женщин и 52 лица, участвовавших в деятельности запрещённых организаций.

"Указом в преддверии празднования Рамазан-хайита помилованы 100 граждан, отбывающих срок наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления", — сказал представитель администрации.

Из числа помилованных трое полностью освобождены от наказания, 43 заключённых освобождены от условно-досрочного наказания. Наказание десяти лицам заменено на более мягкое. Сокращены сроки наказания в виде лишения свободы для 44 лиц.

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