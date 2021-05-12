В Крыму скорая с пациентом лоб в лоб столкнулась с легковушкой и перевернулась
Больного коронавирусом везли в больницу. В результате аварии пострадало три человека.
Фото © УГИБДД ГУ МВД РФ по Республике Крым
Карета скорой помощи с пациентом лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась на объездной дороге Симферополя в районе села Строгоновка. Подробности ДТП сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Республике Крым.
В Крыму скорая с пациентом лоб в лоб столкнулась с легковушкой и перевернулась. Видео © Соцсети
"Водитель специального автомобиля, двигаясь в направлении Ялты с включёнными световыми и звуковыми сигналами, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении", — рассказали в управлении предварительную версию.
Отмечается, что больного коронавирусом везли в больницу. В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств и пациент скорой помощи. Все трое госпитализированы.
Накануне Лайф сообщал, что в Курганской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и легковушки погибло пять человек и ещё столько же пострадало.
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