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В Крыму скорая с пациентом лоб в лоб столкнулась с легковушкой и перевернулась

Больного коронавирусом везли в больницу. В результате аварии пострадало три человека.

12 мая 2021, 20:45

Фото © УГИБДД ГУ МВД РФ по Республике Крым

Карета скорой помощи с пациентом лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась на объездной дороге Симферополя в районе села Строгоновка. Подробности ДТП сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Республике Крым.

В Крыму скорая с пациентом лоб в лоб столкнулась с легковушкой и перевернулась. Видео © Соцсети

"Водитель специального автомобиля, двигаясь в направлении Ялты с включёнными световыми и звуковыми сигналами, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении", — рассказали в управлении предварительную версию.

Отмечается, что больного коронавирусом везли в больницу. В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств и пациент скорой помощи. Все трое госпитализированы.

Трое человек погибли в результате жёсткого ДТП с легковушкой и КамАЗом в Оренбуржье

Трое человек погибли в результате жёсткого ДТП с легковушкой и КамАЗом в Оренбуржье

Накануне Лайф сообщал, что в Курганской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и легковушки погибло пять человек и ещё столько же пострадало.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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