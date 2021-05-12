Трое человек погибли в результате жёсткого ДТП с легковушкой и КамАЗом в Оренбуржье
Удар был такой силы, что серьёзные повреждения получил даже мусоровоз, не говоря уже о легковом седане.
Фото © LIFE
Трое человек погибли в результате серьёзного ДТП в Оренбургской области, где легковушка Volkswagen Passat столкнулась с КамАЗом. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла около семи часов утра в Троцком районе Оренбуржья. Неподалёку от села Погромное, на 211-м километре автодороги М-5 "Урал", седан с тремя людьми внутри вылетел на встречную полосу, где столкнулся с мусоровозом. Удар был такой силы, что серьёзно повреждён оказался даже КамАЗ, не говоря уже о "фольксвагене", от которого осталась груда смятого металла. Все находившиеся внутри погибли на месте.
Фото © LIFE
Накануне Лайф сообщал, что в Курганской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и легковушки погибло пять человек и ещё столько же пострадало.
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