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Трое человек погибли в результате жёсткого ДТП с легковушкой и КамАЗом в Оренбуржье

Удар был такой силы, что серьёзные повреждения получил даже мусоровоз, не говоря уже о легковом седане.

12 мая 2021, 05:50
Фото © LIFE

Фото © LIFE

Трое человек погибли в результате серьёзного ДТП в Оренбургской области, где легковушка Volkswagen Passat столкнулась с КамАЗом. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла около семи часов утра в Троцком районе Оренбуржья. Неподалёку от села Погромное, на 211-м километре автодороги М-5 "Урал", седан с тремя людьми внутри вылетел на встречную полосу, где столкнулся с мусоровозом. Удар был такой силы, что серьёзно повреждён оказался даже КамАЗ, не говоря уже о "фольксвагене", от которого осталась груда смятого металла. Все находившиеся внутри погибли на месте.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

На Урале попал на видео момент лобового столкновения легковушки с "газелью"

На Урале попал на видео момент лобового столкновения легковушки с "газелью"

Накануне Лайф сообщал, что в Курганской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и легковушки погибло пять человек и ещё столько же пострадало.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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