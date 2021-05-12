Трое человек погибли в результате жёсткого ДТП с легковушкой и КамАЗом в Оренбуржье

Трое человек погибли в результате серьёзного ДТП в Оренбургской области, где легковушка Volkswagen Passat столкнулась с КамАЗом. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла около семи часов утра в Троцком районе Оренбуржья. Неподалёку от села Погромное, на 211-м километре автодороги М-5 "Урал", седан с тремя людьми внутри вылетел на встречную полосу, где столкнулся с мусоровозом. Удар был такой силы, что серьёзно повреждён оказался даже КамАЗ, не говоря уже о "фольксвагене", от которого осталась груда смятого металла. Все находившиеся внутри погибли на месте.