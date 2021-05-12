Глава британского МИД обвинил Россию в "укрывательстве" хакеров

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия России и Китая в киберпространстве якобы нарушают правила демократии. Об этом говорится в распространённых британским МИД тезисах предстоящего выступления Рааба в Национальном центре кибербезопасности.

"Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесём ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать", — приводятся в документе слова министра.

Рааб утверждает, что КНДР, Иран, Россия и Китай не соблюдают принципов демократии, а "используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных". Также в сообщении говорится о том, что Лондон выступает за создание "широкой коалиции стран для разработки международных правил, которые идут во благо всем", чтобы защититься от государств, "совершающих злонамеренные кибератаки".

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