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Глава британского МИД обвинил Россию в "укрывательстве" хакеров

В Лондоне выступили за создание "широкой коалиции стран для разработки международных правил, которые идут во благо всем".

12 мая 2021, 05:17
<p>Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Фото © ТАСС / ЕРА

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия России и Китая в киберпространстве якобы нарушают правила демократии. Об этом говорится в распространённых британским МИД тезисах предстоящего выступления Рааба в Национальном центре кибербезопасности.

"Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесём ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать", — приводятся в документе слова министра.

Рааб утверждает, что КНДР, Иран, Россия и Китай не соблюдают принципов демократии, а "используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных". Также в сообщении говорится о том, что Лондон выступает за создание "широкой коалиции стран для разработки международных правил, которые идут во благо всем", чтобы защититься от государств, "совершающих злонамеренные кибератаки".

Американские и британские спецслужбы выпустили рекомендации по защите от "хакеров из России"

Американские и британские спецслужбы выпустили рекомендации по защите от "хакеров из России"

Напомним, ранее власти Великобритании и США заявили, что Россия якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds. Никаких доказательств этого стороны, однако, не представили. В Кремле неоднократно отвергали подобные обвинения.

Авторы
Юлия Коновалова

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