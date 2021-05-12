Глава британского МИД обвинил Россию в "укрывательстве" хакеров
В Лондоне выступили за создание "широкой коалиции стран для разработки международных правил, которые идут во благо всем".
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Фото © ТАСС / ЕРА
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия России и Китая в киберпространстве якобы нарушают правила демократии. Об этом говорится в распространённых британским МИД тезисах предстоящего выступления Рааба в Национальном центре кибербезопасности.
"Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесём ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать", — приводятся в документе слова министра.
Рааб утверждает, что КНДР, Иран, Россия и Китай не соблюдают принципов демократии, а "используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных". Также в сообщении говорится о том, что Лондон выступает за создание "широкой коалиции стран для разработки международных правил, которые идут во благо всем", чтобы защититься от государств, "совершающих злонамеренные кибератаки".
Напомним, ранее власти Великобритании и США заявили, что Россия якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds. Никаких доказательств этого стороны, однако, не представили. В Кремле неоднократно отвергали подобные обвинения.
Выбор редакции
"МегаФон" создал платформу киберразведки
МИД назвал страны, откуда совершались кибератаки на Россию в 2020 году
Режиссёр Оливер Стоун обвинил Запад в ведении войны против России
Трое человек погибли в результате жёсткого ДТП с легковушкой и КамАЗом в Оренбуржье
Врач рассказал, какую опасность таят в себе длительные поездки на авто
Комментариев: 0