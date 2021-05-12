Названа дата создания российского робота для работы в открытом космосе

Первый полноценный образец российского робота "Теледроид" появится уже к 2023 году. Техника будет предназначаться для работы в открытом космосе. Об этом сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Ранее сообщалось, что "Теледроид" будет выглядеть как торс человека без ног, в отличие от "Фёдора". Планируется, что он разместится на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями станции. Функционировать робот будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в ЦУПе. При этом некоторые простые операции он сможет выполнять самостоятельно.