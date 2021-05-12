Генпрокуратура Украины решила просить об аресте Медведчука

Офис генерального прокурора Украины намерен ходатайствовать в суде об аресте главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого… Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.