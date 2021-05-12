Генпрокуратура Украины решила просить об аресте Медведчука
Ранее украинскому политику после 2,5 часа допроса предъявили обвинения в госизмене и в "нарушении обычаев войны".
Виктор Медведчук. Фото © "Украинский выбор — Право народа"
Офис генерального прокурора Украины намерен ходатайствовать в суде об аресте главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого… Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Напомним, в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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