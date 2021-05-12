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Умер бывший солист Большого театра Владимир Редькин

Церемония прощания с оперным певцом состоится 15 мая в Российской академии музыки имени Гнесиных.

12 мая 2021, 19:34
<p>Народный артист России Владимир Редькин. Фото © ТАСС / АА</p>

Народный артист России Владимир Редькин. Фото © ТАСС / АА

На 66-м году жизни умер народный артист РФ, экс-солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин. Об этом сообщает пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Скоропостижно скончался народный артист России, солист оперы Большого театра, доцент кафедры сольного пения РАМ имени Гнесиных Владимир Редькин", — сказала Новикова.

Причина смерти народного артиста России не уточняется. 15 мая в Российской академии музыки имени Гнесиных состоится церемония прощания с певцом.

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Напомним, Владимир Редькин был принят в Большой театр после окончания консерватории и прослужил там с 1986 по 2016 год. Будучи ведущим солистом оперы ГАБТ в течение 30 лет, Редькин спел все ведущие партии, написанные для баритона. За свою карьеру выступал на крупнейших оперных сценах мира: в Венской опере, Шотландской королевской опере, Дублинской опере, в театрах Сан-Франциско, в нью-йоркском Линкольн-центре и многих других.

Ранее Лайф писал о том, что умерла актриса из фильма "Возвращение Мухтара".

Авторы
Юлия Коновалова

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