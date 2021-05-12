Умер бывший солист Большого театра Владимир Редькин

Напомним, Владимир Редькин был принят в Большой театр после окончания консерватории и прослужил там с 1986 по 2016 год. Будучи ведущим солистом оперы ГАБТ в течение 30 лет, Редькин спел все ведущие партии, написанные для баритона. За свою карьеру выступал на крупнейших оперных сценах мира: в Венской опере, Шотландской королевской опере, Дублинской опере, в театрах Сан-Франциско, в нью-йоркском Линкольн-центре и многих других.