Умер бывший солист Большого театра Владимир Редькин
Церемония прощания с оперным певцом состоится 15 мая в Российской академии музыки имени Гнесиных.
Народный артист России Владимир Редькин. Фото © ТАСС / АА
На 66-м году жизни умер народный артист РФ, экс-солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин. Об этом сообщает пресс-атташе театра Катерина Новикова.
"Скоропостижно скончался народный артист России, солист оперы Большого театра, доцент кафедры сольного пения РАМ имени Гнесиных Владимир Редькин", — сказала Новикова.
Причина смерти народного артиста России не уточняется. 15 мая в Российской академии музыки имени Гнесиных состоится церемония прощания с певцом.
Напомним, Владимир Редькин был принят в Большой театр после окончания консерватории и прослужил там с 1986 по 2016 год. Будучи ведущим солистом оперы ГАБТ в течение 30 лет, Редькин спел все ведущие партии, написанные для баритона. За свою карьеру выступал на крупнейших оперных сценах мира: в Венской опере, Шотландской королевской опере, Дублинской опере, в театрах Сан-Франциско, в нью-йоркском Линкольн-центре и многих других.
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