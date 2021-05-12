65 человек погибло в секторе Газа из-за израильских обстрелов
Ранено более 360 человек. Обмены ударами между сторонами продолжаются.
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В результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля погибло по меньшей мере 65 человек, включая 16 детей. Об этом сообщила газета Al-Quds. 365 человек получили ранения. Обмены ударами между Израилем и палестинскими радикалами продолжаются.
"65 человек погибли, среди которых 16 несовершеннолетних и 5 женщин, ещё 365 получили ранения различной степени тяжести вследствие израильских обстрелов", — отметили в Al-Quds.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС.
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