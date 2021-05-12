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65 человек погибло в секторе Газа из-за израильских обстрелов

Ранено более 360 человек. Обмены ударами между сторонами продолжаются.

12 мая 2021, 19:08
<p>Фото © Majdi Fathi / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Majdi Fathi / NurPhoto via Getty Images

В результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля погибло по меньшей мере 65 человек, включая 16 детей. Об этом сообщила газета Al-Quds. 365 человек получили ранения. Обмены ударами между Израилем и палестинскими радикалами продолжаются.

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"65 человек погибли, среди которых 16 несовершеннолетних и 5 женщин, ещё 365 получили ранения различной степени тяжести вследствие израильских обстрелов", — отметили в Al-Quds.

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Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС.

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Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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