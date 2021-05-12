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"Аналогов у НАТО нет": National Interest назвал пять главных боевых машин Парада Победы в Москве

В списке оказался "Ярс" — единственная межконтинентальная баллистическая ракета, которая появилась на Красной площади 9 Мая.

12 мая 2021, 19:05
<p>Парад в Москве, посвящённый 76-летию Победы. Фото © ТАСС / Юрий Кочетков / <a href="https://tassphoto.com/ru/asset/link/14/45756264/page/1/value/EPA/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EPA</a></p>

Парад в Москве, посвящённый 76-летию Победы. Фото © ТАСС / Юрий Кочетков / EPA

Обозреватель американского журнала, репортёр по вопросам национальной безопасности National Interest Марк Епископос назвал пять лучших образцов современной военной техники, которые были представлены во время Парада Победы в Москве в этом году. И первым он выделил семью "Арматы". Российский флагманский танк, по его мнению, превосходит предложения списка ОБТ НАТО.

"Т-14 "Армата" — обладающий множеством передовых функций, которые превосходят лучшее, что может предложить список ОБТ НАТО. Прямого аналога Т-15 в НАТО нет, он занимает что-то среднее между БМП и бронетранспортёром", говорится в обозрении.

Следующее место в материале Епископос отдал РС-24 "Ярс" — единственной межконтинентальной баллистической ракете, представленной на параде. Автор статьи отметил, что "Ярс" существует как в мобильном варианте, так и в виде пусковой установки шахтного базирования. Эксперт назвал МБР вероятной заменой "Тополя" и "Тополя-М". На третье место в списке обозреватель поставил танк-дрон "Уран-9".

"Уран-9, по сути, беспилотный танк, вооружённый потрясающим оружием, призван обеспечить огромную огневую мощь к интенсивным боевым действиям, не подвергая опасности жизни российских военнослужащих", пишет Епископос.

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Четвёртое место в списке заняла ракета Х-47М2 "Кинжал". Это гиперзвуковое оружие специалист оценил как угрозу не только для американских авианосных групп, но и для системы ПРО. Замыкает список репортёра комплекс С-400 "Триумф". Его Епископос называет самой совершенной системой противоракетной обороны России, лицом высококлассного военного экспорта. Потенциальной целью могут стать "пилотируемые самолёты, дроны, крылатые и баллистические ракеты", заключает эксперт.

Всего в День Победы в Москве на Красной площади зрители увидели около 190 единиц военной техники, которая прошла в составе механизированной колонны. В торжественном шествии приняли участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек. Также были представлены все типы воздушных судов, находящихся на вооружении ВКС России.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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