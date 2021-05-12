Доктор технических наук оценил риски новых аварий в Чернобыле

"Необъяснимые" реакции на Чернобыльской АЭС, о которых написало авторитетное издание Science, на самом деле не прекращались. Почему не стоит из-за них волноваться, подробно объяснил доктор технических наук, профессор и лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов.

"Эти реакции не прекращались, они постоянно идут, потому что те помещения, в которых эти реакции обнаружены, — самые грязные после аварии. Именно через эти помещения (под реактором), масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала и опускалась ниже. Естественно, все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, поучаствовали во всех этих расплавах, продолжают там находиться и будут продолжать там находиться. Так это будет до тех пор, пока они все не распадутся, а это тысячелетия", — пояснил эксперт в беседе с RT.

Кузнецов также заметил, что все происходящие там процессы уже давно обоснованы и изучены специалистами. С его слов, в подаппаратных помещениях скопилось около 60 тонн радиоактивного расплава, цифра эта примерная. Всего ядерного топлива в реакторе порядка 190 тонн. Что-то ушло при взрыве в окружающую среду, но большая часть осталась.

"Естественно, идут эти процессы распада, но они есть и будут идти. Для этого и первый саркофаг сделали, а после этого сделали второй саркофаг... И датчики там стоят, которые это контролируют", — добавил он.

Напомним, что ранее "необъяснимые" химические процессы на Чернобыльской АЭС встревожили учёных. Специалисты надеются, что реакции закончатся сами по себе, но тем не менее ищут способы предотвращения потенциальной аварии.

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