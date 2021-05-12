Умерла известная секс-блогерша и фемактивистка Татьяна Никонова

Известная секс-блогерша, феминистка и журналистка Татьяна Никонова ушла из жизни в возрасте 43 лет. О смерти активистки сообщили её коллеги и друзья, опубликовав пост в её телеграм-канале.

В своей работе Татьяна Никонова акцентировала внимание на сексуальном просвещении и защите прав женщин и сексуальных меньшинств. С 2001 года она занималась созданием контентных интернет-проектов. Создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях, позже став в нём главным редактором. С 2012 года была автором просветительского и развлекательного блога Sam Jones’s Diary о сексе, теле и гендере.