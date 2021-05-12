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Умерла известная секс-блогерша и фемактивистка Татьяна Никонова

Она скоропостижно скончалась из-за болезни. Однако, какой именно, не уточняется.

12 мая 2021, 19:17
<p>Фото © Телеграм / <a href="https://t.me/nikonovaonline2/7809" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Татьяна Никонова, феминистка и гедонистка</a></p>

Фото © Телеграм / Татьяна Никонова, феминистка и гедонистка

Известная секс-блогерша, феминистка и журналистка Татьяна Никонова ушла из жизни в возрасте 43 лет. О смерти активистки сообщили её коллеги и друзья, опубликовав пост в её телеграм-канале.

"Сегодня днём Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будут известны позднее", — говорится в посте.

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"Брюки превращаются в элегантные шорты": Умерла актриса, известная по крылатой фразе из "Бриллиантовой руки"

Какая именно болезнь стала причиной смерти Никоновой, коллеги уточнять не стали.

В своей работе Татьяна Никонова акцентировала внимание на сексуальном просвещении и защите прав женщин и сексуальных меньшинств. С 2001 года она занималась созданием контентных интернет-проектов. Создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях, позже став в нём главным редактором. С 2012 года была автором просветительского и развлекательного блога Sam Jones’s Diary о сексе, теле и гендере.

Ранее сообщалось, что в Абхазии после 40-дневного испытания голодом умер российский блогер Виталий Выграновский.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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