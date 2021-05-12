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Лавров назвал неприемлемым и опасным выработку Западом правил за спиной мира

Министр заявил, что некие страны пытаются навязать своё видение остальным в качестве универсальных норм.

12 мая 2021, 20:28
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / ЕРА

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил о неизменной поддержке организации и недопустимости попыток западных стран в обход мирового сообщества создавать правила.

"Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм", сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД РФ сообщил, что в ходе переговоров с Гутерришем ещё раз обозначил позицию Москвы о неприятии односторонних подходов в международной политике. Некоторые западные страны действуют вразрез с устоявшимися коллективными механизмами принятия решений. Он подчеркнул, что "внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах". Россия неизменно на стороне всемирной организации.

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Лавров также назвал незаконным применение силы без санкции Совета Безопасности. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает ООН "несущей конструкцией международной правовой системы", а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны. Внешнеполитические начинания России носят "ооноцентричный характер", подытожил глава МИД.

Ранее Лайф писал о том, что Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала в Восточном Иерусалиме.

Авторы
Юлия Коновалова

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