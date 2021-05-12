Лавров назвал неприемлемым и опасным выработку Западом правил за спиной мира

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил о неизменной поддержке организации и недопустимости попыток западных стран в обход мирового сообщества создавать правила.

"Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД РФ сообщил, что в ходе переговоров с Гутерришем ещё раз обозначил позицию Москвы о неприятии односторонних подходов в международной политике. Некоторые западные страны действуют вразрез с устоявшимися коллективными механизмами принятия решений. Он подчеркнул, что "внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах". Россия неизменно на стороне всемирной организации.

Лавров также назвал незаконным применение силы без санкции Совета Безопасности. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает ООН "несущей конструкцией международной правовой системы", а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны. Внешнеполитические начинания России носят "ооноцентричный характер", подытожил глава МИД.

Ранее Лайф писал о том, что Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала в Восточном Иерусалиме.

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