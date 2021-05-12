Евросоюз предрёк блокировку вступления Украины в НАТО из-за Донбасса
В ЕС задумались о мерах по "повышению устойчивости" Незалежной к "российским действиям".
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Предоставление автономии Донбассу может заблокировать вступление Киева в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ ЕС, который должен быть представлен на саммите лидеров стран Евросоюза 24–25 мая.
В документе содержится ряд шагов, которые ЕС может предпринять для "повышения устойчивости" Украины к действиям со стороны РФ. В частности, речь идёт об отказе признавать выданные жителям Крыма и ряда районов Донбасса российские паспорта, а также принимать помощь в вакцинации населения Незалежной от коронавируса и укреплении энергетической безопасности страны для снижения зависимости от РФ в этой сфере.
По данным Bloomberg, ЕС в документе также не исключает, что Москва якобы может готовить присоединение Донбасса, а организация выборов и выдача паспортов жителям региона "направлена на фактическую интеграцию" неподконтрольных Киеву территорий в состав РФ.
Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала роковую ошибку Украины в отношении Донбасса.
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