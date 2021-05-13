Около половины россиян заявили о постоянных переработках

47% россиян заявили о том, что им постоянно приходится заниматься сверхурочной работой. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом "Битрикс 24".

Остальные 53% ответили, что им не приходится перерабатывать. При этом 65% опрошенных считают переработки оправданными только в том случае, если компания находится в тяжёлом экономическом положении.

Согласно данным исследования, в настоящее время 44% опрошенных работают в офисе, 30% перешли на частичную удалёнку и 26% работают из дома всегда. При этом 84% опрошенных считают, что это нормально, если сотрудник, работающий из дома, ненадолго отвлекается на личные дела.

Ранее россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья. Самые скромные запросы — у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка.

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