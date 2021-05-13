Врач рассказала, сколько дней можно сидеть на диете

Лето уже не за горами, поэтому многие начинают задумываться о суровых диетах, дабы хорошо выглядеть в купальный сезон. Как правильно подобрать диету и не навредить организму, рассказала член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

По её словам, жёсткую и долгую диету может назначать только врач, например для того, чтобы человек сбросил вес перед операцией. Самостоятельно же себе можно назначать только краткосрочные диеты — не более двух недель.

"Нужно подбирать себе диету комфортную, с которой мы потом будем переходить на рациональное питание, которое не будет для нас неприятным, и это будет на всю жизнь. За две-три недели происходит переключение пищевых привычек. Мой пациент говорил, что очень хотел колбасы, но через 21 день как выключатель в мозгу щёлкнул — и больше нет такого желания. Если диета подобрана правильно, то получится плавное перетекание к здоровому питанию, необязательно низкокалорийному, калорийность должна быть равна энергозатратам", — объяснила она в беседе с радио Sputnik.

Диетолог отмечает, что в случае неграмотно подобранного режима питания организм будет терять не только килограммы, но и необходимые ему витамины и минералы. Это может приводить, в частности, к серьёзным сердечно-сосудистым проблемам. Помимо этого она рассказала об опасностях так называемых кетодиет и о том, что из-за ряда особенностей сидеть на них дольше двух недель не рекомендуется, потому что из-за нехватки глюкозы начинают страдать клетки головного мозга.

Ранее диетолог рассказала, сколько мяса можно съедать в день без опасений за здоровье. Чтобы блюда были более сытные, их можно заправлять овощами, которые к тому же помогут желудку переварить пищу.

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