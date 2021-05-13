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Врач рассказала, сколько дней можно сидеть на диете

Долгосрочные ограничения может назначать только специалист, потому что если худеющий сделает это самостоятельно, то вреда будет больше, чем пользы.

13 мая 2021, 08:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Лето уже не за горами, поэтому многие начинают задумываться о суровых диетах, дабы хорошо выглядеть в купальный сезон. Как правильно подобрать диету и не навредить организму, рассказала член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

По её словам, жёсткую и долгую диету может назначать только врач, например для того, чтобы человек сбросил вес перед операцией. Самостоятельно же себе можно назначать только краткосрочные диеты — не более двух недель.

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"Нужно подбирать себе диету комфортную, с которой мы потом будем переходить на рациональное питание, которое не будет для нас неприятным, и это будет на всю жизнь. За две-три недели происходит переключение пищевых привычек. Мой пациент говорил, что очень хотел колбасы, но через 21 день как выключатель в мозгу щёлкнул — и больше нет такого желания. Если диета подобрана правильно, то получится плавное перетекание к здоровому питанию, необязательно низкокалорийному, калорийность должна быть равна энергозатратам", — объяснила она в беседе с радио Sputnik.

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Диетолог отмечает, что в случае неграмотно подобранного режима питания организм будет терять не только килограммы, но и необходимые ему витамины и минералы. Это может приводить, в частности, к серьёзным сердечно-сосудистым проблемам. Помимо этого она рассказала об опасностях так называемых кетодиет и о том, что из-за ряда особенностей сидеть на них дольше двух недель не рекомендуется, потому что из-за нехватки глюкозы начинают страдать клетки головного мозга.

Ранее диетолог рассказала, сколько мяса можно съедать в день без опасений за здоровье. Чтобы блюда были более сытные, их можно заправлять овощами, которые к тому же помогут желудку переварить пищу.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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