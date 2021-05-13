Биолог спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России в ближайшие месяцы
Специалист назвала условия, при которых уровень заболеваемости ковидом пойдёт на спад.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
В России на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в ближайшие два месяца будет влиять погода, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Согласно её прогнозу, в случае сухого и жаркого лета число случаев ковида уменьшится.
"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России всё определит погода", — сказала Баранова в беседе с РИА "Новости".
По её оценке, всплеска заболеваемости поможет избежать жаркая погода. А вот пасмурная погода и дождь, наоборот, способствуют росту случаев коронавируса. Победить эпидемию поможет вакцинация, уверена Баранова. Биолог пояснила, что 30% привитых — это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад.
Ранее Лайф писал о том, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с ковидом.
Выбор редакции
"Спутник V" обогнал вакцины AstraZeneca и Moderna по популярности в Чехии
Аршавин поиздевался над внешностью бывшей жены, которая осталась без носа из-за тяжёлой болезни
У сотрудников ЦРУ выявили повреждения мозга из-за атак "направленной энергией"
Водителя выбросило через лобовое: У гипермаркета в Екатеринбурге взорвался КамАЗ
Небывалая жара и ночные заморозки: Россиян предупредили об аномальной погоде
Комментариев: 0