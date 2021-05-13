Биолог спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России в ближайшие месяцы

"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России всё определит погода", — сказала Баранова в беседе с РИА "Новости".