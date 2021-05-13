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Биолог спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России в ближайшие месяцы

Специалист назвала условия, при которых уровень заболеваемости ковидом пойдёт на спад.

13 мая 2021, 03:19
<p>Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

В России на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в ближайшие два месяца будет влиять погода, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Согласно её прогнозу, в случае сухого и жаркого лета число случаев ковида уменьшится.

"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России всё определит погода", — сказала Баранова в беседе с РИА "Новости".

В России за сутки выявлено 8217 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8217 новых случаев коронавируса

По её оценке, всплеска заболеваемости поможет избежать жаркая погода. А вот пасмурная погода и дождь, наоборот, способствуют росту случаев коронавируса. Победить эпидемию поможет вакцинация, уверена Баранова. Биолог пояснила, что 30% привитых — это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад.

Ранее Лайф писал о том, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с ковидом.

Авторы
Юлия Коновалова

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