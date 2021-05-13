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Тренер-реабилитолог объяснил, как цвет напитков влияет на организм

Этим, в частности, активно пользуются производители спортивных товаров.

13 мая 2021, 08:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Цвет употребляемых напитков действительно влияет на организм. Жидкость может по-разному восприниматься человеком. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал тренер-реабилитолог Александр Кожевников.

В частности, цвет способен усиливать ощущение сладости и благотворно влиять на вкусовое восприятие продукта. Этим активно пользуются специалисты при создании напитков.

"Не зря в той же самой Америке, помните, были флакончики с жидкостью розового цвета. Она, если не ошибаюсь, использовалась для нормализации [работы] желудочно-кишечного тракта. Это сделано не просто так. Потому что она и на цвет выглядит приятнее, и доказан её эффект именно от розового цвета. Здесь абсолютно такой же эффект. Кажется слаще и вкуснее", — отметил тренер.

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Это активно применяют производители спортивных напитков — из-за влияния со стороны гормональной и нервной систем у спортсменов улучшаются показатели при употреблении таких жидкостей.

"Потому что нервная система — это система, отвечающая за кровообращение, учащение частоты актов дыхания и сосудистое русло. То есть показатели, необходимые для того, чтобы быстро бегать, мгновенно разгоняться и показывать производительность спортивную, они действительно могут улучшаться", — объяснил Кожевников.

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Однако такие напитки не являются совсем безвредными, поэтому их не стоит принимать в случае имеющихся или возможных проблем со здоровьем.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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