Звезда "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости после того, как переболела ковидом

Я и дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время. Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное — ленинградскую блокаду военного времени. Всем желаю быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить, что скоро всё изменится к лучшему. Иначе и быть не может

Анастасия Мельникова