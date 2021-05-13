Звезда "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости после того, как переболела ковидом
О том, что вируса избежать не удалось, актриса сообщила ещё зимой, признавшись во всём в соцсетях.
Фото © Instagram / sputnikkinozritelya
На днях в Ледовом дворце прошёл концерт, посвящённый 9 Мая, на котором 51-летняя Анастасия Мельникова была ведущей. Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Опера. Хроники убойного отдела" отлично справилась со своей задачей, развлекая зрителей, однако те всё же были поражены, увидев актрису впервые после коронавируса, пишет "Стархит".
Анастасия заметно прибавила в весе, округлившись, а щёки и второй подбородок привлекали особое внимание. Такие перемены привели поклонников звезды в недоумение, ведь та долгие годы считалась иконой стиля и женственности и тщательно следила за своим внешним видом. Однако, видимо, она заметно сдала после перенесённой болезни.
После вируса проявляются различные побочные эффекты, в том числе и лишний вес, который тяжело сбросить — организм ослаблен и не готов к новым потрясениям. О том, что болеет коронавирусом и чувствует себя неважно, Анастасия сообщила фанатам ещё зимой, написав пост в соцсетях.
Я и дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время. Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное — ленинградскую блокаду военного времени. Всем желаю быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить, что скоро всё изменится к лучшему. Иначе и быть не может
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