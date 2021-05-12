Noize MC переложил сказку Пушкина на рэп и доказал, что он — идеальный папа

Российский рэпер Иван Алексеев, известный больше под псевдонимом Noize MC, сделал песню из произведения А.С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке" и выложил в "Инстаграме". Переложить произведение на рэп он решился из-за сына.

Мальчику задали наизусть выучить классическое произведение. Как рассказал сам музыкант, зубрёжка ребёнку давалась тяжело. К середине последнего дня каникул ученическое отчаяние достигло апогея: слёзы, "это невозможно", "пусть мне ставят двойку".

"Обычно в подобных случаях я записываю неприступное стихотворение на диктофон под гитару, используя первый попавшийся мотив, и даю слушать на повторе, пока не выучится. Но чёртова "Сказка" под гитару не пошла — треугольное колесо катится глаже, чем эта угловатая карапында. Пришлось врубать комп, подключать синтезатор и вот это вот всё", — пишет артист.

Поклонников рэпера восхитили как родительские качества Ивана Алексеева, так и музыкальные. "Гениально, можно добавить в концертную программу!", "Вы — чудесный отец", — написали они ему в комментариях. За сутки пост набрал более 250 тысяч просмотров.

Ранее Лайф писал, что даже в больнице Noize MC публикует в личном микроблоге фрагменты своих музыкальных произведений. Так, попав в медучреждение с острой болью в спине, он сопроводил публикацию строчками из своей песни "Бассейн".

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