Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь
Телезвезда хотела показать поклонникам, как проходит её выходной, не рассчитывая, что фотосессия окажется пикантной.
Британская актриса, модель и соведущая шоу This Morning Холли Уиллоби устроила себе минуту отдыха и понежилась в ванне. 40-летняя блондинка наслаждалась водными процедурами, прикрывшись обильной пеной, и не смогла удержаться от того, чтобы в столь приятный момент не выйти на связь с фанатами.
Холли выложила в "Инстаграм" снимок, на котором предстало лишь сердечко, сделанное из пены, кран и окно. Однако самые внимательные пользователи разглядели на фото то, что ведущая совсем не собиралась показывать.
Юзеры сильно приблизили фото и обнаружили размытые очертания обнажённого тела блондинки, которое отражалось в кране. Фанаты тут же засыпали её предупреждающими комментариями, пишет The Sun. "Осторожнее с отражениями", "Хотел бы я, чтобы мои краны так сияли", "Я уже дважды увеличил масштаб", — отмечали они. И снимок быстро исчез из аккаунта. Пользователи предположили, что смущённая ведущая сделает выводы и впредь будет осторожнее.
Фото © Instagram / hollywilloughby, Facebook / Holly Willoughby
Холли Уиллоби живёт в Лондоне в роскошном особняке с пятью спальнями. Модель замужем за продюсером Дэном Болдуином, с которым воспитывает троих детей. В "Инстаграме" у многодетной мамы не увидишь откровенных фото. Она делится в основном своими элегантными рабочими нарядами, поэтому в этот раз ведущей удалось особенно взволновать поклонников.
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