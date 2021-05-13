Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь

Британская актриса, модель и соведущая шоу This Morning Холли Уиллоби устроила себе минуту отдыха и понежилась в ванне. 40-летняя блондинка наслаждалась водными процедурами, прикрывшись обильной пеной, и не смогла удержаться от того, чтобы в столь приятный момент не выйти на связь с фанатами.

Фото © Instagram / hollywilloughby

Холли выложила в "Инстаграм" снимок, на котором предстало лишь сердечко, сделанное из пены, кран и окно. Однако самые внимательные пользователи разглядели на фото то, что ведущая совсем не собиралась показывать.

Фото © Instagram / hollywilloughby

Юзеры сильно приблизили фото и обнаружили размытые очертания обнажённого тела блондинки, которое отражалось в кране. Фанаты тут же засыпали её предупреждающими комментариями, пишет The Sun. "Осторожнее с отражениями", "Хотел бы я, чтобы мои краны так сияли", "Я уже дважды увеличил масштаб", — отмечали они. И снимок быстро исчез из аккаунта. Пользователи предположили, что смущённая ведущая сделает выводы и впредь будет осторожнее.

Фото © Instagram / hollywilloughby, Facebook / Holly Willoughby

Холли Уиллоби живёт в Лондоне в роскошном особняке с пятью спальнями. Модель замужем за продюсером Дэном Болдуином, с которым воспитывает троих детей. В "Инстаграме" у многодетной мамы не увидишь откровенных фото. Она делится в основном своими элегантными рабочими нарядами, поэтому в этот раз ведущей удалось особенно взволновать поклонников.

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