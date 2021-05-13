Модель Playboy раскрыла тёмную сторону индустрии, из-за которой она ненавидит своё отражение
Джози добилась успеха в сфере моды, однако предпочла уйти в "Инстаграм", где её бы не травили за внешность.
Популярной 24-летней модели Джози Кансеко из Флориды, США, можно только позавидовать, ведь к своим годам она уже создала успешную карьеру в фешен-индустрии, прославившись как звезда Playboy. А в "Инстаграме" на неё подписано 1,2 млн человек, которые отзываются на каждое фото девушки восторгами и комплиментами. Однако не всё так радужно в мире моды, как может показаться на первый взгляд.
В подкасте Call Her Daddy Джози призналась, что такая работа зачастую убивает в девушках всё живое. Многие юные красавицы стремятся в Нью-Йорк, где для моделей открыты двери всех клубов, а любой каприз можно легко исполнить. Тем сильнее по ним ударяет тот факт, что они не подходят по параметрам и уступают более миниатюрным и худым конкуренткам.
Ты приходишь в агентство, и там тебя на пороге начинают обмерять. И если у тебя не те объёмы, что им нужны, то ты просто пролетаешь. В Нью-Йорке все девочки такие крохотные, что я со своим атлетическим телосложением проигрываю по всем параметрам. Они пойдут на всё, лишь бы остаться такими тощими
Такие конкуренция и давление вызывают у девушек сильные комплексы, которые потом не проходят годами. Джози ушла из мира моды в "Инстаграм", где снимается как хочет и с кем хочет. И её новые коллеги не пытаются навязать ей стандарты красоты, которые уже давно не актуальны. Однако это не помогает модели бороться с уже возникшими проблемами, пишет Daily Star.
Я не помню, когда в последний раз я смотрела в зеркало и не ненавидела своё отражение. Ты сидишь в комнате и ждёшь решения, а вокруг тебя — десятки таких же девушек. Половина из них не говорит по-английски, ты никого из них не знаешь, но они лучше тебя, худее тебя. Они получают место, а ты сравниваешь себя с ними и находишь миллион вещей в себе, которые тебе нужно исправить
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