Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Модель Playboy раскрыла тёмную сторону индустрии, из-за которой она ненавидит своё отражение

Джози добилась успеха в сфере моды, однако предпочла уйти в "Инстаграм", где её бы не травили за внешность.

13 мая 2021, 06:57

Фото © Instagram / josiecanseco

Популярной 24-летней модели Джози Кансеко из Флориды, США, можно только позавидовать, ведь к своим годам она уже создала успешную карьеру в фешен-индустрии, прославившись как звезда Playboy. А в "Инстаграме" на неё подписано 1,2 млн человек, которые отзываются на каждое фото девушки восторгами и комплиментами. Однако не всё так радужно в мире моды, как может показаться на первый взгляд.

Фото © Instagram / josiecanseco

Фото © Instagram / josiecanseco

В подкасте Call Her Daddy Джози призналась, что такая работа зачастую убивает в девушках всё живое. Многие юные красавицы стремятся в Нью-Йорк, где для моделей открыты двери всех клубов, а любой каприз можно легко исполнить. Тем сильнее по ним ударяет тот факт, что они не подходят по параметрам и уступают более миниатюрным и худым конкуренткам.

Фото © Instagram / josiecanseco

Фото © Instagram / josiecanseco

Ты приходишь в агентство, и там тебя на пороге начинают обмерять. И если у тебя не те объёмы, что им нужны, то ты просто пролетаешь. В Нью-Йорке все девочки такие крохотные, что я со своим атлетическим телосложением проигрываю по всем параметрам. Они пойдут на всё, лишь бы остаться такими тощими

Джози Кансеко

Фото © Instagram / josiecanseco

Фото © Instagram / josiecanseco

Такие конкуренция и давление вызывают у девушек сильные комплексы, которые потом не проходят годами. Джози ушла из мира моды в "Инстаграм", где снимается как хочет и с кем хочет. И её новые коллеги не пытаются навязать ей стандарты красоты, которые уже давно не актуальны. Однако это не помогает модели бороться с уже возникшими проблемами, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / josiecanseco

Фото © Instagram / josiecanseco

Я не помню, когда в последний раз я смотрела в зеркало и не ненавидела своё отражение. Ты сидишь в комнате и ждёшь решения, а вокруг тебя — десятки таких же девушек. Половина из них не говорит по-английски, ты никого из них не знаешь, но они лучше тебя, худее тебя. Они получают место, а ты сравниваешь себя с ними и находишь миллион вещей в себе, которые тебе нужно исправить

Джози Кансеко

Модель снялась для Playboy обнажённой спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребёнка

Модель снялась для Playboy обнажённой спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребёнка

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Ирина Шейк взволновала фанатов по всему миру, показав, насколько она красива без косметики и одежды

вчера в 13:14

Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь

сегодня в 07:43

Турист нашёл жуткую глубоководную рыбу, и в Сети напуганы тем, почему она могла выбраться на свет

вчера в 15:41

Израильская армия рассматривает планы наземной операции в секторе Газа

сегодня в 07:55

Переводы денег из России признаны Всемирным банком самыми выгодными

сегодня в 07:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1