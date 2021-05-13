Модель Playboy раскрыла тёмную сторону индустрии, из-за которой она ненавидит своё отражение

Я не помню, когда в последний раз я смотрела в зеркало и не ненавидела своё отражение. Ты сидишь в комнате и ждёшь решения, а вокруг тебя — десятки таких же девушек. Половина из них не говорит по-английски, ты никого из них не знаешь, но они лучше тебя, худее тебя. Они получают место, а ты сравниваешь себя с ними и находишь миллион вещей в себе, которые тебе нужно исправить

Джози Кансеко