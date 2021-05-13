Песков: Состояние здоровья Владимира Путина отменное
Президент России привился от коронавируса ещё 23 марта, однако рекомендации эпидемиологов относительно ограничения личных встреч остаются в силе.
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Решение президента Владимира Путина провести встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в режиме видеоконференции никак не связано с состоянием его здоровья. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля объяснил отказ от личной встречи рекомендациями эпидемиологов.
"Состояние здоровья у Владимира Владимировича отменное, так что это никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и рекомендациями эпидемиологов", — проинформировал он.
Ранее стало известно, что Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Организаторы форума пообещали принять максимальные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что президент России привился от коронавируса ещё 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию. Путин посоветовал использовать контрастный душ. А 14 апреля российский лидер сделал вторую прививку от коронавируса.
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