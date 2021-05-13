Песков: Состояние здоровья Владимира Путина отменное

Решение президента Владимира Путина провести встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в режиме видеоконференции никак не связано с состоянием его здоровья. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля объяснил отказ от личной встречи рекомендациями эпидемиологов.

"Состояние здоровья у Владимира Владимировича отменное, так что это никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и рекомендациями эпидемиологов", — проинформировал он.

Ранее стало известно, что Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Организаторы форума пообещали принять максимальные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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