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Песков: Состояние здоровья Владимира Путина отменное

Президент России привился от коронавируса ещё 23 марта, однако рекомендации эпидемиологов относительно ограничения личных встреч остаются в силе.

13 мая 2021, 09:33

Фото © Kremlin.ru

Решение президента Владимира Путина провести встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в режиме видеоконференции никак не связано с состоянием его здоровья. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля объяснил отказ от личной встречи рекомендациями эпидемиологов.

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"Состояние здоровья у Владимира Владимировича отменное, так что это никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и рекомендациями эпидемиологов", — проинформировал он.

Ранее стало известно, что Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Организаторы форума пообещали принять максимальные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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Напомним, что президент России привился от коронавируса ещё 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию. Путин посоветовал использовать контрастный душ. А 14 апреля российский лидер сделал вторую прививку от коронавируса.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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