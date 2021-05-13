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Продавец назвал абсолютно рядовой покупку ружья виновником трагедии в Казани

Парень с виду был обычным посетителем магазина и предоставил все необходимые документы.

13 мая 2021, 09:31
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Ильназ Галявиев, напавший на гимназию в Казани, не вызвал подозрений во время покупки оружия в магазине в Йошкар-Оле. Об этом телеканалу "360" рассказал продавец.

"Иначе (без нужных документов. — Прим. Лайфа) он и не смог бы приобрести [ружьё]. Все процессы, которые необходимы для покупки ружья, были сделаны", — рассказал собеседник.

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По словам продавца, это был "абсолютно рядовой случай покупки". Не было каких-либо подозрений или чего-то странного. Галявиев вёл себя абсолютно обычно.

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Как ранее писал Лайф, Галявиев выбирал ружьё довольно долго, примерно час изучая ассортимент оружейного магазина. В результате он приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort. Момент покупки попал на камеры наблюдения оружейной точки.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Накануне их похоронили.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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