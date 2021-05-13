Продавец назвал абсолютно рядовой покупку ружья виновником трагедии в Казани

Ильназ Галявиев, напавший на гимназию в Казани, не вызвал подозрений во время покупки оружия в магазине в Йошкар-Оле. Об этом телеканалу "360" рассказал продавец.

"Иначе (без нужных документов. — Прим. Лайфа) он и не смог бы приобрести [ружьё]. Все процессы, которые необходимы для покупки ружья, были сделаны", — рассказал собеседник.

По словам продавца, это был "абсолютно рядовой случай покупки". Не было каких-либо подозрений или чего-то странного. Галявиев вёл себя абсолютно обычно.

Как ранее писал Лайф, Галявиев выбирал ружьё довольно долго, примерно час изучая ассортимент оружейного магазина. В результате он приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort. Момент покупки попал на камеры наблюдения оружейной точки.

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