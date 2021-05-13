Продавец назвал абсолютно рядовой покупку ружья виновником трагедии в Казани
Парень с виду был обычным посетителем магазина и предоставил все необходимые документы.
Фото © LIFE
Ильназ Галявиев, напавший на гимназию в Казани, не вызвал подозрений во время покупки оружия в магазине в Йошкар-Оле. Об этом телеканалу "360" рассказал продавец.
"Иначе (без нужных документов. — Прим. Лайфа) он и не смог бы приобрести [ружьё]. Все процессы, которые необходимы для покупки ружья, были сделаны", — рассказал собеседник.
По словам продавца, это был "абсолютно рядовой случай покупки". Не было каких-либо подозрений или чего-то странного. Галявиев вёл себя абсолютно обычно.
Как ранее писал Лайф, Галявиев выбирал ружьё довольно долго, примерно час изучая ассортимент оружейного магазина. В результате он приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort. Момент покупки попал на камеры наблюдения оружейной точки.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Накануне их похоронили.
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