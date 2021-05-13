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Глава МИД Венгрии посетит Донбасс по приглашению Киева

А ранее министр иностранных дел Украины призвал США "мотивировать" Москву на выполнение Минских соглашений.

13 мая 2021, 09:18

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто принял приглашение Киева посетить Донбасс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter.

"Рад, что Петер принял моё приглашение совершить поездку в Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае", — написал он.

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До этого Дмитрий Кулеба призвал США "мотивировать" Россию на выполнение соглашений по Донбассу. В Киеве рассказали Энтони Блинкену о своём видении действий Вашингтона по оказанию "влияния" на Москву.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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