Глава МИД Венгрии посетит Донбасс по приглашению Киева
А ранее министр иностранных дел Украины призвал США "мотивировать" Москву на выполнение Минских соглашений.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто принял приглашение Киева посетить Донбасс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter.
"Рад, что Петер принял моё приглашение совершить поездку в Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае", — написал он.
До этого Дмитрий Кулеба призвал США "мотивировать" Россию на выполнение соглашений по Донбассу. В Киеве рассказали Энтони Блинкену о своём видении действий Вашингтона по оказанию "влияния" на Москву.
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