Сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян могут обязать открывать филиалы в РФ

Иностранные сайты, ежедневная аудитория которых насчитывает свыше 500 тысяч российских пользователей, могут обязать открывать представительства в России. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что соответствующая норма содержится в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний. Он предупредил, что в случае отказа от открытия представительств в России IT-гиганты могут столкнуться с запретами на размещение рекламы, сбор и передачу персональных данных, а также получение денежных средств россиян.

"Чтобы это требование (открывать филиалы в России. — Прим. Лайфа) не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе по ограничению доступа)", — написал депутат.

Хинштейн подчеркнул, что подобные меры "не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства".

А депутат Госдумы Геннадий Онищенко после трагедии в Казани призвал запретить агрессивные сайты и сосредоточиться на воспитании детей и контроле потребляемой ими информации. По его словам, сайты с запрещённой информацией толкают подростков к суицидам и убийствам.

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