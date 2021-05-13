В Сети набросились на "Чудо-женщину" за пост про Израиль и Палестину

Актриса Галь Гадот, которая сыграла "Чудо-женщину" в фильмах из киновселенной DC, оказалась под огнём критики со стороны фанатов и коллег по цеху. Поводом стал её пост в "Инстаграме", посвящённый эскалации конфликта Израиля и Палестины. Артистке данная ситуация близка сердцу, так как она родом из Израиля и даже служила там в армии.

"Моё сердце разбито. Моя страна находится в состоянии войны. Я беспокоюсь за свои семью и друзей. Я беспокоюсь за свой народ. Это порочный круг, который продолжается слишком долго. Израиль заслуживает того, чтобы жить как свободная и безопасная страна, наши соседи заслуживают того же. Я молюсь за жертв и их семьи, я молюсь, чтобы эта невообразимая враждебность прекратилась, я молюсь, чтобы наши лидеры нашли решение, чтобы мы могли жить бок о бок в мире. Я молюсь о лучших днях", — написала она.

Несмотря на миролюбивый тон её сообщения, пользователи соцсети обрушились на актрису, призвав забрать свои слова обратно, а некоторые и вовсе потребовали от компании Warner Bros. отказаться от сотрудничества с Гадот во франшизе "Чудо-женщина". Дошло до того, что от артистки отписалась её коллега Бри Ларсон, которая сыграла супергероиню в фильме "Капитан Марвел".

Напомним, что эскалация конфликта началась 10 мая, Израиль и Палестина в течение нескольких дней обмениваются ракетными ударами. Жертвами израильских ударов по сектору Газа с 10 мая стали более 70 палестинцев, ещё 388 получили ранения. С израильской стороны в результате ракетных ударов ХАМАС погибло не менее шести человек. При этом израильская армия рассматривает планы наземной операции в секторе Газа.

Авторы