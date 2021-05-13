Путин: На лечение пострадавших в Казани направлены все силы здравоохранения
На сегодняшний день 22 человека остаются в больницах, восемь из которых накануне были доставлены в Москву.
Фото © ТАСС
Путин: На лечение пострадавших в Казани направлены все силы здравоохранения. Видео © LIFE
Все возможности здравоохранения будут задействованы для спасения жизней пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии. В процессе уже участвуют лучшие врачи, использующие самое современное оборудование и лекарства, подчеркнул на сегодняшнем заседании кабмина президент России Владимир Путин.
"Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства", — сказал российский лидер.
Напомним, в больницах остаётся 22 пострадавших в результате трагедии в Казани. Восемь пациентов накануне перевели в столичные клиники, двое детей остаются в крайне тяжёлом состоянии. Одного ребёнка вчера выписали из больницы.
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