Путин: На лечение пострадавших в Казани направлены все силы здравоохранения. Видео © LIFE

Все возможности здравоохранения будут задействованы для спасения жизней пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии. В процессе уже участвуют лучшие врачи, использующие самое современное оборудование и лекарства, подчеркнул на сегодняшнем заседании кабмина президент России Владимир Путин.