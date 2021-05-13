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Золотов предложил ввести курс молодого бойца для получения охотничьего билета

Глава Росгвардии выступил с рядом инициатив в сфере оборота оружия после трагедии в казанской гимназии, где убили девять человек — детей и взрослых.

13 мая 2021, 12:17

Фото © Kremlin.ru

Золотов предложил ввести курс молодого бойца для получения охотничьего билета.

Видео © LIFE

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ввести обязательное прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета. Речь об этом зашла в ходе заседания правительства в четверг, 13 мая, где обсуждалась трагедия в казанской гимназии.

Путин потребовал жёстко усилить контроль за оборотом оружия после стрельбы в казанской гимназии

Путин потребовал жёстко усилить контроль за оборотом оружия после стрельбы в казанской гимназии

В частности, президент России призвал усилить контроль за оборотом оружия в России и заявил, что решения в этой сфере должны быть жёсткими.

"Ужесточить, конечно, требования к выдаче непосредственно охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие", озвучил своё предложение Золотов.

"Абсолютно адекватный человек": Лайф поговорил с продавцами магазина, где Галявиев выбирал оружие

"Абсолютно адекватный человек": Лайф поговорил с продавцами магазина, где Галявиев выбирал оружие

Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Продавец назвал абсолютно рядовой покупку ружья виновником трагедии в Казани

Продавец назвал абсолютно рядовой покупку ружья виновником трагедии в Казани

Само оружие Ильназ Галявиев купил не в родной Казани, а в Йошкар-Оле, предварительно оформив все необходимые разрешающие документы. Известно, что парень выбирал ружьё довольно долго, примерно час изучая ассортимент оружейного магазина. В результате Галявиев приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort. Момент покупки попал на камеры наблюдения оружейной точки. Лайф также сообщал, что выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у Ильназа Галявиева, задержанного за стрельбу в Казани.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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