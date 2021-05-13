Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Золотов предложил повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года

Он также выступил за то, чтобы справки для разрешения на покупку огнестрела выдавали только государственные клиники.

13 мая 2021, 12:21

Золотов предложил повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года. Видео © LIFE

Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе совещания правительства с участием президента России Владимира Путина предложил повысить возрастной ценз на покупку оружия до 21 года.

"Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год, то, о чём мы говорили до этого", — сказал глава Росгвардии.

Золотов предложил ввести курс молодого бойца для получения охотничьего билета

Золотов предложил ввести курс молодого бойца для получения охотничьего билета

Он также предложил ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия и переложить выдачу справок для лицензии на его покупку исключительно на государственные клиники.

"Необходимо совместно непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Это необходимо делать. Понимаю, что это дорого и длительный срок, но надо делать", — отметил Золотов.

Путин потребовал жёстко усилить контроль за оборотом оружия после стрельбы в казанской гимназии

Путин потребовал жёстко усилить контроль за оборотом оружия после стрельбы в казанской гимназии

Напомним, необходимость в пересмотре правил оборота оружия в России появилась после чудовищной трагедии в Казани, которая произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых — семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1