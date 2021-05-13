Золотов предложил повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года
Он также выступил за то, чтобы справки для разрешения на покупку огнестрела выдавали только государственные клиники.
Золотов предложил повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года. Видео © LIFE
Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе совещания правительства с участием президента России Владимира Путина предложил повысить возрастной ценз на покупку оружия до 21 года.
"Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год, то, о чём мы говорили до этого", — сказал глава Росгвардии.
Он также предложил ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия и переложить выдачу справок для лицензии на его покупку исключительно на государственные клиники.
"Необходимо совместно непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Это необходимо делать. Понимаю, что это дорого и длительный срок, но надо делать", — отметил Золотов.
Напомним, необходимость в пересмотре правил оборота оружия в России появилась после чудовищной трагедии в Казани, которая произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых — семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.
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