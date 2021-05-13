Золотов предложил повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года. Видео © LIFE

Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе совещания правительства с участием президента России Владимира Путина предложил повысить возрастной ценз на покупку оружия до 21 года.

"Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год, то, о чём мы говорили до этого", — сказал глава Росгвардии.

Он также предложил ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия и переложить выдачу справок для лицензии на его покупку исключительно на государственные клиники.

"Необходимо совместно непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Это необходимо делать. Понимаю, что это дорого и длительный срок, но надо делать", — отметил Золотов.

Напомним, необходимость в пересмотре правил оборота оружия в России появилась после чудовищной трагедии в Казани, которая произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых — семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

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