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Суд сократил срок ареста Ройзмана до одних суток

Ранее экс-мэра Екатеринбурга признали виновным в организации несанкционированной акции.

13 мая 2021, 12:36
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

После рассмотрения апелляционных жалоб, поданных адвокатами экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, Свердловский областной суд принял решение о сокращении срока его ареста с девяти до одних суток. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА "Новости".

При этом уточняется, что сроки по обоим делам — за организацию несогласованной акции 31 января и за акцию 21 апреля — не суммируются: в общей сложности Ройзману назначено провести под арестом только сутки, которые он уже отбыл.

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана арестовали на 9 суток за организацию несанкционированной акции

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана арестовали на 9 суток за организацию несанкционированной акции

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал экс-мэра города Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Ему было назначено девять суток ареста.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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