Суд сократил срок ареста Ройзмана до одних суток
Ранее экс-мэра Екатеринбурга признали виновным в организации несанкционированной акции.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
После рассмотрения апелляционных жалоб, поданных адвокатами экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, Свердловский областной суд принял решение о сокращении срока его ареста с девяти до одних суток. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА "Новости".
При этом уточняется, что сроки по обоим делам — за организацию несогласованной акции 31 января и за акцию 21 апреля — не суммируются: в общей сложности Ройзману назначено провести под арестом только сутки, которые он уже отбыл.
Напомним, ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал экс-мэра города Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Ему было назначено девять суток ареста.
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