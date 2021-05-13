Экс-замглавы Хакасии приговорён к 9 годам колонии за взятку в 2 млн

Экс-замглавы Хакасии приговорён к 9 годам колонии за крупную взятку. Видео © Следственный комитет РФ

Бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков приговорён к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в коррупции. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Экс-чиновнику необходимо выплатить штраф в 60,5 млн, кроме того, ему запрещено занимать госдолжности в течение пяти лет. В ходе суда также был наложен арест на имущество Новикова в размере более 45 миллионов рублей.

"Установлено, что в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта между ГКУ РХ "Управление капитального строительства" и подрядной организацией заключён государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат". Сергей Новиков, являясь должностным лицом, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы", — отметили в СК РФ.

По данным СК, Новиков должен был поспособствовать заключению контракта и создать комфортные условия для "строительства и приёма работ". Впоследствии в Абакане он получил взятку от представителя подрядной организации на сумму в два миллиона рублей.

Ранее Лайф писал о том, что Следственный комитет России передал в Генпрокуратуру уголовное дело бывших заместителей главы следственного департамента ГУ МВД РФ, которые вместе со следователем по особо важным делам обвиняются в коррупции.

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