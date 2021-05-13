Путин призвал власти Татарстана "пошире" посмотреть на помощь пострадавшим в Казани
Шесть семей, которые лишились детей из-за трагедии, уже получили выплаты по миллиону рублей.
Фото © LIFE
Путин призвал власти Татарстана "пошире" посмотреть на помощь пострадавшим в Казани. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в ходе совещания правительства поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии в Казани. В то же время глава государства поблагодарил его за оперативные решения по поддержке семей, особенно тех, кто потерял детей.
"И деньги выделили своевременно, выделяете. У меня к вам просьба: посмотрите на эти вопросы пошире, что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы, не решённые в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям", — сказал глава государства.
Путин назвал стрельбу в казанской гимназии варварским преступлением и почтил память погибших минутой молчания
Также в пресс-службе главы Татарстана отдельно отметили, что шесть семей, которые лишились детей из-за трагедии, уже получили выплаты по одному миллиону рублей. Шесть пострадавших, которым был нанесён тяжкий вред здоровью, получили по 400 тысяч.
Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Выбор редакции
Российский писатель признался, зачем выдвинул Путина на Нобелевскую премию
В Сети посчитали Гуфа невменяемым, когда он выложил фото ружья и следом написал "Казань, мы с тобой"
Сразу две авиабомбы времён Великой Отечественной войны нашли в Новороссийске
Автоэксперт: Проверок ГИБДД боятся только "серые" автошколы
Депутат Госдумы заявил, что в России отменят ЕГЭ
Комментариев: 0