Путин призвал власти Татарстана "пошире" посмотреть на помощь пострадавшим в Казани. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе совещания правительства поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии в Казани. В то же время глава государства поблагодарил его за оперативные решения по поддержке семей, особенно тех, кто потерял детей.

"И деньги выделили своевременно, выделяете. У меня к вам просьба: посмотрите на эти вопросы пошире, что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы, не решённые в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям", — сказал глава государства.

Также в пресс-службе главы Татарстана отдельно отметили, что шесть семей, которые лишились детей из-за трагедии, уже получили выплаты по одному миллиону рублей. Шесть пострадавших, которым был нанесён тяжкий вред здоровью, получили по 400 тысяч.

Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

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