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Опубликовано 2 февраля 2021, 14:13

В Совфеде рассказали, что объединяет кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году

Награда зачастую присуждается по политическим соображениям, а не за результаты в достижении мира, указал сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что кандидаты на Нобелевскую премию мира в этом году скорее занимаются дестабилизацией обстановки. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

Это вообще поразительно! Думаю, все они являются поджигателями войны, они порождают конфликты. <...> Я не хочу судить, кто достоин или недостоин, я вообще скептичен к Нобелевской премии мира, потому что она присуждается зачастую не тем, кто достиг каких-то выдающихся результатов в сохранении мира на земле, а по каким-то политическим вопросам, — отметил он.

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По слова Цекова, из общего ряда можно выделить лишь экоактивистку Грету Тунберг и бывшего главу США Дональда Трампа, так как он, в сравнении с другими американскими лидерами, за время своего президентства "не спровоцировал ни одной войны". Парламентарий подчеркнул, что личности и организации, являющиеся кандидатами на премию мира, вызывают массу вопросов.

Ранее Лайф рассказывал, что движение Black Lives Matter номинировано на Нобелевскую премию мира

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Фото © Wikipedia

Варвара Романова
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