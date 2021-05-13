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Range Rover депутата Госдумы попал в ДТП в центре Москвы

В результате пострадал водитель Skoda, он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

13 мая 2021, 13:19
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Range Rover депутата Госдумы попал в ДТП в центре Москвы. Видео © LIFE

У Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два легковых автомобиля — Range Rover и Skoda, в результате один человек пострадал. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

В распоряжении Лайфа появилось видео с места аварии: на кадрах видно, что от удара "шкоду" перевернуло на крышу. В результате опрокидывания пострадал водитель легковушки, его с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в Боткинскую больницу.

По данным источника Лайфа, Range Rover принадлежит депутату Госдумы Рахиму Азимову, однако неизвестно, был ли он в авто в момент аварии. Связаться с ним Лайфу пока не удалось.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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