Range Rover депутата Госдумы попал в ДТП в центре Москвы. Видео © LIFE

У Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два легковых автомобиля — Range Rover и Skoda, в результате один человек пострадал. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

В распоряжении Лайфа появилось видео с места аварии: на кадрах видно, что от удара "шкоду" перевернуло на крышу. В результате опрокидывания пострадал водитель легковушки, его с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в Боткинскую больницу.

По данным источника Лайфа, Range Rover принадлежит депутату Госдумы Рахиму Азимову, однако неизвестно, был ли он в авто в момент аварии. Связаться с ним Лайфу пока не удалось.

Ранее в Москве в ДТП с машиной такси разбился известный священнослужитель Симеон Аветисян. Он получил серьёзные травмы и был госпитализирован, в больнице мужчина скончался.

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