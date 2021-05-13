Range Rover депутата Госдумы попал в ДТП в центре Москвы
В результате пострадал водитель Skoda, он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.
Фото © LIFE
Range Rover депутата Госдумы попал в ДТП в центре Москвы. Видео © LIFE
У Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два легковых автомобиля — Range Rover и Skoda, в результате один человек пострадал. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
В распоряжении Лайфа появилось видео с места аварии: на кадрах видно, что от удара "шкоду" перевернуло на крышу. В результате опрокидывания пострадал водитель легковушки, его с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в Боткинскую больницу.
По данным источника Лайфа, Range Rover принадлежит депутату Госдумы Рахиму Азимову, однако неизвестно, был ли он в авто в момент аварии. Связаться с ним Лайфу пока не удалось.
Ранее в Москве в ДТП с машиной такси разбился известный священнослужитель Симеон Аветисян. Он получил серьёзные травмы и был госпитализирован, в больнице мужчина скончался.
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