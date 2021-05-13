Казанская гимназия была оборудована магнитными замками, 45 камерами и тревожной кнопкой

Руководство гимназии в Казани, в которой произошла трагедия со стрельбой, отказалось от услуг ЧОПа из-за пандемии. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Амина Валеева. Ранее об этом уже сообщал Лайф. Однако, по словам Валеевой, здание было оборудовано всеми необходимыми средствами безопасности.

"С первого года открытия школа оформляла договоры с частными охранными предприятиями. <...> Так как в марте 2020 года был выход на дистант, необходимость в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся... этой необходимости не стало. Поэтому с марта 2020 года этот договор не был пролонгирован", — рассказала она журналистам.

Однако директор отметила, что школа была укомплектована всеми необходимыми техническими средствами охраны, такими как тревожная кнопка, магнитные замки, 11 наружных камер и 34 внутренних, записи с которых выводились на вахту, а также дублировались в кабинете завуча.

Валеева добавила, что сотрудник гимназии, первым увидевший странно одетого молодого человека, моментально нажал на кнопку, и не прошло и пяти минут, как на место прибыла полиция. Кроме того, общаясь с журналистами, Амина Валеева призвала извлечь уроки из трагедии и жить в мире.

Директор школы рассказала, что поможет людям пережить это страшное происшествие. Видео © LIFE

"Сегодня надо как-то выстоять, как-то преодолеть, извлечь уроки и жить дальше. Жить с верой, жить в мире. И жить, полагаясь на то, что ответственность, любовь к ближнему, профессионализм, преданность профессии — вот это всё и многое-многое остальное, что характеризует российский народ, не даст нам пропасть", — сказала она.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас он арестован на два месяца.

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