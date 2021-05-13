Душераздирающие крики и стрельба: появилось видео бегства школьников от убийцы в Казани, от которого веет ужасом

Видео убегающих от стрельбы в Казани школьников. Фото © Соцсети

В Сети появилось видео панического бегства учеников школы 175 в Казани от 19-летнего Ильназа Галявиева во время страшных событий 11 мая. Оно подписано короткой подписью: "это ужас", который передаёт весь шок и страх детей. Судя по молодым голосам за кадром, это школьники.

На видео отчётливо слышны громкие хлопки выстрелов и следующие за каждым душераздирающие крики. Кому именно они принадлежат установить невозможно, но в них слышится жуткий страх и отчаяние. Только за время 16-секундного ролика, мы слышим три выстрела, два подряд и один чуть позже. Снято видео одним из убегавших. Автор, видимо, включил камеру и забыл о съёмке, ведь главная его задача тогда заключалась в спасении собственной жизни.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев получил разрешение на покупку гладкоствольного оружия, устроил дома лабораторию по изготовлению взрывчатки и 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. СК пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас он арестован на два месяца.

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